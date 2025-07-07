Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox 19.

Дивіться також Жінки влаштували масштабний пранк на службі у церкві: реакція їхніх чоловіків вражає

Чоловік зрозумів, що втратив каблучку, щойно зняв рукавички після того, як зрубав ялинку. На жаль, усі зусилля відшукати обручку, навіть за допомогою металошукача, були марними.

Однак у 2024 році подружжя Саманта і Даррен Гілрет, теперішні власники ферми Joe's Tree Farm, знайшли прикрасу під час посадки кукурудзи. Саманта випадково помітила обручку на землі – просто на необробленій ділянці великого поля.

Чи вдалося повернути обручку власнику

Завдяки детальним записам про всі загублені речі, які колишні власники ферми вели з 1960-х років, Даррен і Саманта змогли знайти контактний номер Корпрю. Він приїхав і забрав обручку вже наступного дня.

Це справжнє різдвяне диво, хоч і в липні,

– жартують у соцмережах користувачі, обговорюючи дивовижну історію.

Вейн зізнався, що хоче переробити обручку на нову ювелірну прикрасу, щоб ця історія назавжди залишилася в пам'яті.

Раніше ми писали про жителя Англії, який заробив 76 тисяч доларів на першому виданні "Гаррі Поттер і філософський камінь" з рідкісними помилками, яке купив у 1997 році за 15 доларів.