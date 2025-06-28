Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Чоловік, якому тоді було 10 років, купив книгу в магазині Waterstones, прочитав і залишив на полиці у своїй дитячій кімнаті. Раритетний примірник пролежав там понад 25 років і виявився одним із перших 500 примірників, надрукованих у 1997 році.

Книгу випадково знайшли батьки під час прибирання перед переїздом. Пригадавши, що перші видання Поттеріани можуть коштувати великі гроші, вони вирішили звернутися до аукціонного дому Bonhams у Лондоні. Там підтвердили справжність та винятковість видання.

Що робить цю книгу унікальною:

Помилка в імені авторки – Joanne Rowling замість псевдоніма J.K. Rowling.

На задній обкладинці в слові Philosopher’s пропущено літеру "о".

Повтор слова wand (чарівна паличка) у списку речей на 53-й сторінці.

Спершу фахівці оцінили книгу у 40 – 54 тисячі доларів. Проте під час торгів книгу продали за рекордні 56 280 фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад 76 тисячам доларів США.



Чоловік знайшов вдома книжку, яка зробила його багатим / Фото BNPS

Це не перший випадок, коли старі книги про Гаррі Поттера приносять своїм власникам великі гроші. Перші тиражі 1997 року, особливо з друкарськими помилками, вважаються надзвичайно рідкісними та мають величезний попит серед колекціонерів.