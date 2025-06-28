Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Чоловік, якому тоді було 10 років, купив книгу в магазині Waterstones, прочитав і залишив на полиці у своїй дитячій кімнаті. Раритетний примірник пролежав там понад 25 років і виявився одним із перших 500 примірників, надрукованих у 1997 році.

Книгу випадково знайшли батьки під час прибирання перед переїздом. Пригадавши, що перші видання Поттеріани можуть коштувати великі гроші, вони вирішили звернутися до аукціонного дому Bonhams у Лондоні. Там підтвердили справжність та винятковість видання.

Що робить цю книгу унікальною:

  • Помилка в імені авторки – Joanne Rowling замість псевдоніма J.K. Rowling.
  • На задній обкладинці в слові Philosopher’s пропущено літеру "о".
  • Повтор слова wand (чарівна паличка) у списку речей на 53-й сторінці.

Спершу фахівці оцінили книгу у 40 – 54 тисячі доларів. Проте під час торгів книгу продали за рекордні 56 280 фунтів стерлінгів, що еквівалентно понад 76 тисячам доларів США.

чоловік знайшов вдома книжку, яка зробила його багатим
Чоловік знайшов вдома книжку, яка зробила його багатим / Фото BNPS

Це не перший випадок, коли старі книги про Гаррі Поттера приносять своїм власникам великі гроші. Перші тиражі 1997 року, особливо з друкарськими помилками, вважаються надзвичайно рідкісними та мають величезний попит серед колекціонерів.