Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Мужчина, которому тогда было 10 лет, купил книгу в магазине Waterstones, прочитал и оставил на полке в своей детской комнате. Раритетный экземпляр пролежал там более 25 лет и оказался одним из первых 500 экземпляров, напечатанных в 1997 году.

Книгу случайно нашли родители во время уборки перед переездом. Вспомнив, что первые издания Поттерианы могут стоить большие деньги, они решили обратиться в аукционный дом Bonhams в Лондоне. Там подтвердили подлинность и исключительность издания.

Что делает эту книгу уникальной:

  • Ошибка в имени автора – Joanne Rowling вместо псевдонима J.K. Rowling.
  • На задней обложке в слове Philosopher's пропущена буква "о".
  • Повтор слова wand (волшебная палочка) в списке вещей на 53-й странице.

Сначала специалисты оценили книгу в 40 – 54 тысячи долларов. Однако во время торгов книгу продали за рекордные 56 280 фунтов стерлингов, что эквивалентно более 76 тысячам долларов США.

мужчина нашел дома книгу, которая сделала его богатым
Мужчина нашел дома книгу, которая сделала его богатым / Фото BNPS

Это не первый случай, когда старые книги о Гарри Поттере приносят своим владельцам большие деньги. Первые тиражи 1997 года, особенно с опечатками, считаются чрезвычайно редкими и пользуются огромным спросом среди коллекционеров.