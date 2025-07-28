Произошло это во время путешествия еще в 2019 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Как познакомились Мэдди и Трэвис?

Во время отдыха в Австралии американка вечером возвращалась с подругой к арендованному жилью. На своем пути они встретили группу молодых людей, которые пытались добраться домой автостопом. Одним из них был Трэвис.

На следующий день Трэвис решился найти Мэдди в инстаграме. Они начали общаться, встретились во второй раз, и так знакомство, которое началось со спонтанной поездки, переросло в роман.



Случайное знакомство обернулось браком / Фото с инстаграм-страницы Мэдди

После завершения отпуска Мэдди вернулась в США, а Трэвис остался в Австралии. В течение 2 лет они поддерживали отношения на расстоянии: переписывались, звонили друг другу. В 2021 году Трэвис приехал в США и пара официально начала жить вместе. А уже в 2023 году они поженились.

Мэдди отметила, что этот брак – самое ценное, что есть в ее жизни. "Иногда страшно подумать, что могла бы пройти мимо", – делится своими эмоциями американка. Ее родители признались, что были удивлены историей знакомства, но искренне радуются за дочь.

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