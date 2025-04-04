У США люди змушені фарбувати на Великдень картоплю замість яєць
- У США через дефіцит яєць та їх подорожчання люди на Великдень фарбують картоплю, цибулю та зефір.
- Дефіцит яєць спричинений спалахом пташиного грипу, через що знищено понад 100 мільйонів курей.
Мережею ширяться відео, на яких американці готуються до Великодня, фарбуючи картоплю, цибулю та зефір замість яєць. Все через стрімке зростання цін на яйця у США.
Про це повідомляє видання The New York Times, передає 24 Канал.
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Журналісти видання поспілкувалися з чоловіком, на ім'я Джон Янг, який працює на молокозаводі Young’s Jersey Dairy у Єллоу-Спрінгс. Традиційно на Великдень вони влаштовують "велике полювання" за яйцями. Для таких розваг зазвичай купували 10 000 яєць, запікали їх у печі і тоді ховали у парку. Однак 2025 року захід міг не відбуватися через стан ринку яєць у Сполучених Штатах.
Цього року свято матиме інший вигляд. Вперше за 40-річну історію полювання яйця, відкладені на зеленій траві ферми, будуть виготовлені з пластику, наповнені купоном на безкоштовне катання на їхній каруселі,
– мовиться у повідомленні.
Пан Янг стверджує, що люди у соцмережах схвально відреагували на таке розв'язання проблеми.
Як виглядає щорічне полювання за яйцями / Фото Young's Jersey Dairy
Попри те, що ціни на яйця падають по всій країні, занепокоєння щодо вартості залишається, і багато споживачів підходять творчо до пошуку замінників. У соцмережах поширюються відео, як пофарбувати картоплю.
Як пофарбувати картоплю на Великдень: дивіться відео
Через спалах пташиного грипу штаму H5N1, що поширився на всі 50 штатів США та Пуерто-Рико, в країні виник дефіцит яєць. Для стримування епідемії влада була змушена знищити понад 100 мільйонів курей.
У результаті цього ціни на яйця різко підскочили. У лютому 2025 року середня ціна за дюжину сягнула 5,49 долара – це на 80% більше, ніж на початку 2024-го.