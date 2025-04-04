Про це повідомляє видання The New York Times, передає 24 Канал.

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Журналісти видання поспілкувалися з чоловіком, на ім'я Джон Янг, який працює на молокозаводі Young’s Jersey Dairy у Єллоу-Спрінгс. Традиційно на Великдень вони влаштовують "велике полювання" за яйцями. Для таких розваг зазвичай купували 10 000 яєць, запікали їх у печі і тоді ховали у парку. Однак 2025 року захід міг не відбуватися через стан ринку яєць у Сполучених Штатах.

Цього року свято матиме інший вигляд. Вперше за 40-річну історію полювання яйця, відкладені на зеленій траві ферми, будуть виготовлені з пластику, наповнені купоном на безкоштовне катання на їхній каруселі,

– мовиться у повідомленні.

Пан Янг стверджує, що люди у соцмережах схвально відреагували на таке розв'язання проблеми.



Як виглядає щорічне полювання за яйцями / Фото Young's Jersey Dairy

Попри те, що ціни на яйця падають по всій країні, занепокоєння щодо вартості залишається, і багато споживачів підходять творчо до пошуку замінників. У соцмережах поширюються відео, як пофарбувати картоплю.

Як пофарбувати картоплю на Великдень: дивіться відео

Через спалах пташиного грипу штаму H5N1, що поширився на всі 50 штатів США та Пуерто-Рико, в країні виник дефіцит яєць. Для стримування епідемії влада була змушена знищити понад 100 мільйонів курей.

У результаті цього ціни на яйця різко підскочили. У лютому 2025 року середня ціна за дюжину сягнула 5,49 долара – це на 80% більше, ніж на початку 2024-го.