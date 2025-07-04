Подружжя затіяло ремонт і знайшло в стінах будинку артефакти Другої світової

Пара з Нью-Мексико, Коді та Кортні Прайс, влаштувала капітальний ремонт у своєму старому будинку. Замість звичайних цеглин та балок виявила за стінами десятки дерев’яних ящиків із боєприпасами часів Другої світової війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі fixinguptheoldlady.

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Що відомо про цікаву знахідку

Будинок, придбаний Прайсами два з половиною роки тому, спочатку потребував лише косметичного оновлення. Однак під час розкриття внутрішнього шару стін подружжя натрапило на несподівану "будівельну шпаківку" – десятки порожніх військових ящиків, які, за словами Кортні, використовував попередній власник у 1970‑х для добудови.

Ми навіть не припускали, що таке можливо. Виявляється, тоді боєприпасні ящики продавали оптом, а люди масово купували їх і будували сараї, прибудови та навіть цілі будинки,

– розповів Кортні.

Подружжя працювало від світанку до ночі, розширюючи приміщення та влаштовуючи нові перегородки — і коли досягло черги до чергової стіни, виглянуло справжнє "вікно в минуле". Поруч із ящиками з боєприпасами вони також виявили металеві пластини, вкриті газетними вирізками 1970‑х із місцевими цінами та порадами для господинь.

Instagram-відео з цією знахідкою миттєво стало вірусним, зібравши близько 15 тисяч лайків та сотні коментарів. Дехто пропонує використати ящики в інтер'єрі як полиці або декоративні елементи, інші ж розмірковують про їхню історичну цінність.

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