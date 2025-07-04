Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме fixinguptheoldlady.

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Что известно об интересной находке

Дом, приобретенный Прайсами два с половиной года назад, сначала нуждался лишь в косметическом обновлении. Однако при вскрытии внутреннего слоя стен супруги наткнулись на неожиданную "строительную шпаковку" – десятки пустых военных ящиков, которые, по словам Кортни, использовал предыдущий владелец в 1970-х для достройки.

Мы даже не предполагали, что такое возможно. Оказывается, тогда боеприпасные ящики продавали оптом, а люди массово покупали их и строили сараи, пристройки и даже целые дома,

– рассказал Кортни.

Супруги работали от рассвета до ночи, расширяя помещения и устраивая новые перегородки - и когда достигли очереди к очередной стене, выглянуло настоящее "окно в прошлое". Рядом с ящиками с боеприпасами они также обнаружили металлические пластины, покрытые газетными вырезками 1970-х с местными ценами и советами для хозяек.

Instagram-видео с этой находкой мгновенно стало вирусным, собрав около 15 тысяч лайков и сотни комментариев. Некоторые предлагают использовать ящики в интерьере как полки или декоративные элементы, другие же рассуждают об их исторической ценности.

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