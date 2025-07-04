Говорится о существе, которое называется морской червь, также известный как морская мышь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Саймон Паркер признался, что сначала подумал, что это существо мертво. Но щетинки по краям сияли ярко-зеленым. Он сфотографировал существо длиной примерно 15 сантиметров, покрытое шипами и цветной бахромой, и с помощью Google Lens узнал, что это – морской червь.

Интересно! Морской червь – это хищник, способен поглощать добычу, в три раза больше себя.

Что известно о существе

Морские черви обычно обитают на морском дне. Они питаются мелкими крабами и червями, иногда падалью. Их щетина может раздражать кожу, если случайно наступить.

Как выглядят морские черви: смотрите видео

По словам специалистов из Rye Harbour Nature Reserve, такие существа иногда появляются на берегах Британии после сильных штормов или отливов. Интересно, что в этом году случаев появления морских мышей стало вчетверо больше, чем в прошлом году.

Хотя внешне эти существа выглядят будто из научно-фантастического фильма, на самом деле они являются частью естественного разнообразия морских экосистем и и не представляют угрозы для человека, если с ними обращаться осторожно.

Ранее в Германии рыбак Штефан Шир поймал редкое существо, миногу, на реке Рейн. Она имеет змеевидное тело и жуткий рот с кольцами острых зубов.