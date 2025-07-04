Мовиться про істоту, яка має назву морський черв'як, також відомий як морська миша. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Саймон Паркер зізнався, що спершу подумав, що ця істота мертва. Але щетинки по краях сяяли яскраво-зеленим. Він сфотографував істоту довжиною приблизно 15 сантиметрів, вкриту шипами та кольоровою бахромою, і за допомогою Google Lens дізнався, що це – морський черв'як.

Цікаво! Морський черв'як – це хижак, здатний поглинати здобич, у три рази більшу за себе.

Що відомо про істоту

Морські черв'яки зазвичай мешкають на морському дні. Вони харчуються дрібними крабами та черв'яками, іноді падлом. Їхня щетина може подразнювати шкіру, якщо випадково наступити.

Як виглядають морські черв'яки: дивіться відео

За словами фахівців з Rye Harbour Nature Reserve, такі істоти іноді з'являються на берегах Британії після сильних штормів або відливів. Цікаво, що цьогоріч випадків появи морських мишей стало вчетверо більше, ніж торік.

Хоч зовні ці істоти виглядають ніби з науково-фантастичного фільму, насправді вони є частиною природного різноманіття морських екосистем і не становлять загрози людині, якщо з ними поводитися обережно.

Раніше у Німеччині рибалка Штефан Шир упіймав рідкісну істоту, міногу, на річці Рейн. Вона має змієподібне тіло і моторошний рот з кільцями гострих зубів.