Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NTK.

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Такой необычный улов мужчина, по имени Штефан Шир поймал на реке Рейн, что в Германии. Он даже не подозревал, что обычная рыбалка закончится обнаружением необычного существа.

Когда я вытащил его, то едва не уронил удочку. Оно выглядело... ну, как что-то из фильма "Люди в черном". Это было страшно,

– рассказал рыбак.

На снимке, сделанном сразу после поимки, заметно длинное, скользкое тело, похожее на угря, и жуткая пасть, напоминающая присоску с кольцами острых, как лезвия, зубов.



В Германии мужчина поймал в реке морскую миногу, которая похожа на инопланетное существо / Фото Jam Press

В сети эту рыбину уже окрестили инопланетным монстром. Однако на самом деле она имеет название – минога.

Справка. Минога – это примитивное водное животное, внешне напоминающее угря, но на самом деле является не рыбой в классическом смысле, а представителем особого класса бесчелюстных. Многие виды миног – паразиты: они присасываются к рыбам и высасывают их соки и кровь. Однако людей миноги не атакуют, хотя крупные виды могут присосаться, если их спровоцировать. Миноги живут в пресных или соленых водах, часто совершают нерестовые миграции, похожи на лососевых.

В Германии морская минога находится под охраной как вид, находящийся под угрозой исчезновения. После быстрой идентификации рыбак выпустил существо обратно в Рейн.

Интересно, что морская минога считается живым ископаемым, ведь она почти не изменилась за 500 миллионов лет. Это одно из немногих существ на Земле, сохранивших древнюю форму жизни.

Ранее в Польше рыбак Михал Челковский поймал сома весом более 100 килограммов, которому может быть более 50 лет.