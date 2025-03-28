"Можна купити декілька квартир": в Індії продали найдорожчу собаку у світі

В Індії відбувся незвичний аукціон. На ньому був виставлений пес рідкісної породи, що є щось середнім між справжнім вовком і кавказькою вівчаркою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Що відомо про найдорожчу собаку у світі

Учасник аукціону – 51-річний Сатіш з Індії – заплатив за собаку 5,7 мільйона доларів. Він придбав "вовкодава" на прізвисько Кадабомб Окамі, якого називають найрідкіснішим собакою у світі.

Цікаво! Сам Сатіш є відомим любителем собак. Він вже є власником понад 150 різних порід собак. В його колекції – собака породу чау-чау, відомі своїм блакитним язиком. У 2024 році він придбав цього цуценя приблизно за 3,25 мільйона доларів.

Як відомо, собака народилася у США і була продана в Індію через брокера. У віці восьми місяців цуценя вже важить 75 кілограмів і має зріст 76 сантиметрів.



Який вигляд має собака / Фото The Sun

Це надзвичайно рідкісна порода собак, і він виглядає точнісінько як вовк. Ця порода раніше не продавалася у світі. Собака був виведений у США і є надзвичайним,

– сказав новий власник тварини.

Фізично собака належить до породи кавказької вівчарки. Це м'язисті, пухнасті собаки, що походять з холодних регіонів. Вони є чудовими охоронцями, яких часто використовують для захисту худоби від вовків на гірських схилах.

Раніше інший пухнастик – кіт, якого звати містер Пагслі Аддамс, – також став рекордсменом. Все через свій хвіст, який вважається найдовшим у світі.