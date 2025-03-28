Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Что известно о самой дорогой собаке в мире

Участник аукциона – 51-летний Сатиш из Индии – заплатил за собаку 5,7 миллиона долларов. Он приобрел "волкодава" по кличке Кадабомб Оками, которого называют самой редкой собакой в мире.

Интересно! Сам Сатиш является известным любителем собак. Он уже является владельцем более 150 различных пород собак. В его коллекции – собака породу чау-чау, известны своим голубым языком. В 2024 году он приобрел этого щенка примерно за 3,25 миллиона долларов.

Как известно, собака родилась в США и была продана в Индию через брокера. В возрасте восьми месяцев щенок уже весит 75 килограммов и имеет рост 76 сантиметров.



Как выглядит собака / Фото The Sun

Это очень редкая порода собак, и он выглядит точь-в-точь как волк. Эта порода ранее не продавалась в мире. Собака была выведена в США и является чрезвычайной,

– сказал новый владелец животного.

Физически собака принадлежит к породе кавказской овчарки. Это мускулистые, пушистые собаки, происходящие из холодных регионов. Они являются отличными охранниками, которых часто используют для защиты скота от волков на горных склонах.

Ранее другой пушистик – кот, которого зовут мистер Пагсли Аддамс, – также стал рекордсменом. Все из-за своего хвоста, который считается самым длинным в мире.