Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
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Что известно об инциденте
Произошло это в американском штате Северная Каролина. Чтобы отпугнуть незваного гостя, мужчина надел карнавальный костюм медведя, и громко рыча, приблизился к настоящему медведю. К его удивлению, тактика оказалась успешной – дикий зверь испугался и убежал обратно в лес.
Важно! Медведи могут быть очень опасными для людей, особенно если они чувствуют угрозу, защищают своих детенышей или находятся в поисках пищи. Однако большинство нападений случается из-за непредвиденных ситуаций или случайных столкновений.
Событие, снятое на видео, стало популярным в социальных сетях.
Американец переоделся в костюм медведя: смотрите видео
Реакция сети
Мнения пользователей соцсетей разделились: одни восхищаются смелостью и креативностью мужчины, другие считают, что подобные действия могут быть опасными и провоцировать агрессию со стороны диких животных.
Представители местных служб охраны дикой природы напомнили, что взаимодействие с медведями может быть опасным и призвали жителей в таких случаях обращаться к профессионалам.
Ранее мы писали о том, что одиозный венгерский премьер-министр Виктор Орбан изъявил желание "усыновить" зебру из Будапештского зоопарка, написав об этом в письме.