Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що відомо про інцидент

Сталося це в американському штаті Північна Кароліна. Щоб відлякати непроханого гостя, чоловік одягнув карнавальний костюм ведмедя, і голосно ричачи, наблизився до справжнього ведмедя. На його подив, тактика виявилася успішною – дикий звір злякався і втік назад у ліс.

Важливо! Ведмеді можуть бути дуже небезпечними для людей, особливо якщо вони відчувають загрозу, захищають своїх дитинчат або перебувають у пошуках їжі. Однак більшість нападів трапляється через непередбачувані ситуації або випадкові зіткнення.

Подія, знята на відео, стала популярною у соціальних мережах.

Американець переодягнувся у костюм ведмедя: дивіться відео

Реакція мережі

Думки користувачів соцмереж розділилися: одні захоплюються сміливістю та креативністю чоловіка, інші вважають, що подібні дії можуть бути небезпечними та провокувати агресію з боку диких тварин.

Представники місцевих служб охорони дикої природи нагадали, що взаємодія з ведмедями може бути небезпечною і закликали мешканців у таких випадках звертатися до професіоналів.

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