Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.
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Що відомо про дивне бажання прем'єра
Відповідне бажання Орбан висловив у листі до Будапештського зоопарку. У листі він захотів "всиновити" зебру.
Я хотів би усиновити зебру. Я розумію, що у вас це можливо. Будь ласка, допоможіть,
– мовиться в листі за підписом Віктора Орбана з печаткою прем'єр-міністра.
Угорський прем'єр Орбан заявив, що хоче "всиновити" зебру / Фото Unsplash
Що цьому передувало
Лист, адресований Будапештському зоопарку, з'явився після того, як опозиційний політик Петер Мадяр виступив з різкими звинуваченнями щодо власності сім'ї Віктора Орбана. Мадяр заявив, що, на його думку, сім'я Орбана має "домашнє сафарі", де вони утримують зебр.
Цікаво! В угорському уряді назвали звинувачення з боку Мадяпа невдалим жартом.
Як повідомляється на сайті зоопарку Будапешта, за мінімальну пожертву в 15 тисяч форинтів можна стати символічним прийомним "батьком" тварини. Варто наголосити, що тварина залишається в зоопарку і не переходить у чиюсь власність.
Як це працює
- Прийомні "батьки" не мають ніяких зобов'язань щодо тварини і ніяких додаткових прав у порівнянні зі звичайними відвідувачами.
- Прийомних "батьків" у тварини може бути більше одного, тож якщо хтось бажає взяти на "виховання" зебру разом з Орбаном, він може також це зробити.
- Двічі на рік зоопарк організовує "батьківські збори", на яких кожен прийомний "батько" отримує картку, що дає йому право безкоштовного відвідування зоопарку для участі в заході.
- На зборах він отримує інформацію про те, як фонд зоопарку використовує його пожертвування.