Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metrópoles.

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Що відомо про мультфільм

Латвійський анімаційний фільм "Потік. Останній кіт на Землі" отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий анімаційний фільм". Це перший випадок в історії Латвії, коли її фільм отримав цю престижну нагороду.​ Режисером стрічки виступив Гінтс Зілбалодіс, який відомий своїм унікальним підходом до анімації.

"Потік" є німим фільмом, що розповідає про пригоди чорного кота, який намагається вижити у світі після катастрофічної повені. На своєму шляху він зустрічає інших тварин, і разом вони шукають безпечне місце для життя.

Після приголомшливого успіху мультфільму у Бразилії спостерігається небувалий інтерес до чорних котів.



У Бразилії спостерігається небувалий інтерес до чорних котів / Фото Unsplash

Цікаво, що популярність чорних вихованців злетіла після того, як у соціальних мережах вірусним став пост мешканки Бразилії, яка оголосила про бажання віддати чорного кота в добрі руки. Додавши до тексту фразу, що віддає "кота типу флоу", авторка оголошення підкріпила це жартівливим зображенням у стилі мультфільму – кіт стояв поруч зі знаменитою золотою статуеткою "Оскар".

Тільки сьогодні я вже тричі чув, як хтось називає чорних кошенят "флоу", і тепер не можу думати інакше. Тепер щоразу, коли бачу чорне кошеня, автоматично думаю: "О, маленький флоузік!",

– написав один з коментаторів під дописом.

Тренд підтримала найбільша зоозахисна організація в Бразилії Ampara Animal. Її представники заявили, що мультфільм позитивно вплинув на те, як люди ставляться до чорних котів. Раніше їх довгий час вважали символом невдач, але тепер інтерес до них помітно збільшився.