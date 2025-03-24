Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Metrópoles.

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Что известно о мультфильме

Латвийский анимационный фильм "Поток. Последний кот на Земле" получил премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм". Это первый случай в истории Латвии, когда ее фильм получил эту престижную награду. Режиссером ленты выступил Гинтс Зилбалодис, который известен своим уникальным подходом к анимации.

"Поток" является немым фильмом, рассказывающий о приключениях черного кота, который пытается выжить в мире после катастрофического наводнения. На своем пути он встречает других животных, и вместе они ищут безопасное место для жизни.

После ошеломляющего успеха мультфильма в Бразилии наблюдается небывалый интерес к черным котам.



В Бразилии наблюдается небывалый интерес к черным котам / Фото Unsplash

Интересно, что популярность черных питомцев взлетела после того, как в социальных сетях вирусным стал пост жительницы Бразилии, которая объявила о желании отдать черного кота в добрые руки. Добавив к тексту фразу, что отдает "кота типа флоу", автор объявления подкрепила это шутливым изображением в стиле мультфильма – кот стоял рядом со знаменитой золотой статуэткой "Оскар".

Только сегодня я уже трижды слышал, как кто-то называет черных котят "флоу", и теперь не могу думать иначе. Теперь каждый раз, когда вижу черного котенка, автоматически думаю: "О, маленький флоузик!",

– написал один из комментаторов под сообщением.

Тренд поддержала крупнейшая зоозащитная организация в Бразилии Ampara Animal. Ее представители заявили, что мультфильм положительно повлиял на то, как люди относятся к черным котам. Раньше их долгое время считали символом неудач, но теперь интерес к ним заметно увеличился.