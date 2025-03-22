Хоутон на севере Тайваня получил прозвище "кошачья деревня" благодаря большой популяции бездомных котов, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Как коты изменили судьбу села на Тайване

Когда-то это было шахтерское поселение, но после упадка угольной промышленности его жители начали выезжать оттуда. В конце 1990-х годов менее 100 человек называли Хоутон домом. Но несколько пушистых жителей не дали селу исчезнуть с карты.

В 2008 году местные жители начали делиться фотографиями и видеозаписями своих усилий по уходу за бездомными котами села. Их работа привлекла внимание посетителей и положила начало новой туристической индустрии на кошачью тематику.



На Тайване существует кошачья деревня / Фото iStock

В поселке живет более 200 котов, из-за чего там появилась туристическая индустрия с магазинами, кафе и ресторанами, которые обслуживают многочисленных посетителей, приезжающих на этот кошачий рубеж каждые выходные.

Черные, рыжие, белые и серые, гладкие, ласковые и застенчивые – в Хоутоне есть кошки всех возможных видов.



Коты привлекли внимание туристов / Фото iStock

В 2013 году в деревне отремонтировали пешеходный мост, чтобы сделать его более дружественным к котам, обустроив трамплины и платформы для отважных котов. Теперь его ласково называют "Кошачьим мостом".

Посетители описывают село как "рай на земле для любителей кошек".

Как живет "кошачья деревня" на Тайване: смотрите видео

Кстати, ранее в аэропорту Рима кот вызвал задержку рейса Ryanair на два дня, забравшись в отсек самолета.