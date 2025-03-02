Эта эмоциональная история о дружбе и борьбе за выживание во время стихийного бедствия побуждает задуматься о нашем месте в мире и значении взаимопомощи. О том, в чем особенность мультфильма, его смысл и малоизвестные факты, которые поражают – читайте в материале 24 Канала.

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Почему этот мультфильм такой особенный

Уникальная анимация

Визуальная составляющая мультфильма поражает своей детализацией и атмосферностью. Каждый кадр напоминает произведение искусства. Иногда даже может появляться ощущение, что вы играете в видеоигру.

Сильная эмоциональность без слов

Вместо традиционных диалогов история передается через музыку, звуки природы, мимику персонажей и их поведение. Это делает мультфильм понятным для людей любой национальности и возраста.

В мультфильме нет ни одного слова / Фото из открытых источников

Глубокий смысл

"Поток. Последний кот на земле" заставляет задуматься над важными вопросами: смысл жизни, смерть, о взаимоотношениях между людьми и природой.

Оригинальный сюжет

"Поток. Последний кот на Земле" – это больше чем просто мультфильм, это увлекательное путешествие в мир, где животные пытаются найти новый дом после глобального потопа.

"Поток. Последний кот на земле" захватывает своим сюжетом / Фото из открытых источников

Как создавали мультфильм

Режиссер Гинс Зилбалодис вдохновлялся своими собственными домашними любимцами, изображая кота и собаку. Других персонажей он изучал в зоопарках. Интересно, что сначала кит в мультфильме должен был быть похожим на реального, впрочем, автор изменил его дизайн, чтобы придать ему мифический вид. Кроме того, секретарь сначала должен был быть чайкой, но от этой идеи отказались, потому что чайка была слишком маленькой.

У животных в мультфильме есть реальные прототипы / Фото из открытых источников

Лодка, на которой путешествуют герои, была создана по образу средиземноморских фелюг.

Отдельное внимание создатели уделили звуковому оформлению. Звукорежиссер Гурваль Коик-Галлас использовал реальные звуки животных, за исключением капибары – ее голос заменили на звуки верблюжати, поскольку ее природные звуки были слишком высокими и неприятными.

Не менее захватывающим является и то, что свой голос для главного героя подарил кот звукорежиссера, по имени Мьют.

"Поток. Последний кот на Земле": смотрите трейлер