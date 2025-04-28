Був відправлений перед катастрофою: на аукціоні рекордно дорого продали лист з "Титаніка"
- На аукціоні у Великій Британії продали лист полковника Арчібальда Грейсі, написаний за кілька днів до катастрофи "Титаніка", за рекордні 400 000 доларів.
- Лист був датований 10 квітня 1912 року, коли полковник піднявся на борт "Титаніка", і став найдорожчим з усіх відомих листів, написаних на борту судна.
У Великій Британії на аукціоні продали унікальний лист, написаний полковником Арчібальдом Грейсі. Він написав його за кілька днів до катастрофи легендарного "Титаніка".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Відомо, що лист придбав анонімний покупець за рекордну суму у розмірі 400 000 доларів. Це у 5 разів перевищило очікувану ціну в 80 000.
Чим унікальний цей лист
Аукціонний дім Henry Aldridge and Son у Вілтширі, де відбувся продаж, описав лист як "пророчий". Лист був датований 10 квітня 1912 року — саме в той день полковник піднявся на борт "Титаніка" у Саутгемптоні.
Важливо! Як відомо, вже через 5 днів судно затонуло в Північній Атлантиці після зіткнення з айсбергом, забравши життя понад 1500 людей.
За словами організаторів аукціону, цей лист став найдорожчим з усіх відомих листів, написаних на борту "Титаніка".
На аукціоні рекордно дорого продали лист з "Титаніка" / Фото ВВС
Що відомо про автора листа
Полковник Арчібальд Грейсі пережив трагедію, врятувавшись на перевернутій шлюпці у крижаній воді. Пізніше він описав пережите у книзі "Правда про Титанік", яка стала однією з найважливіших розповідей про катастрофу.
Однак наслідки перебування в холодній воді серйозно підірвали його здоров'я: у грудні 1912 року Грейсі помер від ускладнень, спричинених діабетом.