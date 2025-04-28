Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також У Рівному двоповерхову будівлю виставили на продаж за 96 тисяч гривень: чому така ціна

Відомо, що лист придбав анонімний покупець за рекордну суму у розмірі 400 000 доларів. Це у 5 разів перевищило очікувану ціну в 80 000.

Чим унікальний цей лист

Аукціонний дім Henry Aldridge and Son у Вілтширі, де відбувся продаж, описав лист як "пророчий". Лист був датований 10 квітня 1912 року — саме в той день полковник піднявся на борт "Титаніка" у Саутгемптоні.

Важливо! Як відомо, вже через 5 днів судно затонуло в Північній Атлантиці після зіткнення з айсбергом, забравши життя понад 1500 людей.

За словами організаторів аукціону, цей лист став найдорожчим з усіх відомих листів, написаних на борту "Титаніка".



На аукціоні рекордно дорого продали лист з "Титаніка" / Фото ВВС

Що відомо про автора листа

Полковник Арчібальд Грейсі пережив трагедію, врятувавшись на перевернутій шлюпці у крижаній воді. Пізніше він описав пережите у книзі "Правда про Титанік", яка стала однією з найважливіших розповідей про катастрофу.

Однак наслідки перебування в холодній воді серйозно підірвали його здоров'я: у грудні 1912 року Грейсі помер від ускладнень, спричинених діабетом.