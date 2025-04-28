Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Известно, что письмо приобрел анонимный покупатель за рекордную сумму в размере 400 000 долларов. Это в 5 раз превысило ожидаемую цену в 80 000.

Чем уникально это письмо

Аукционный дом Henry Aldridge and Son в Уилтшире, где состоялась продажа, описал письмо как "пророческое". Письмо было датировано 10 апреля 1912 года – именно в тот день полковник поднялся на борт "Титаника" в Саутгемптоне.

Важно! Как известно, уже через 5 дней судно затонуло в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом, унеся жизни более 1500 человек.

По словам организаторов аукциона, это письмо стало самым дорогим из всех известных писем, написанных на борту "Титаника".



На аукционе рекордно дорого продали письмо с "Титаника" / Фото ВВС

Что известно об авторе письма

Полковник Арчибальд Грейси пережил трагедию, спасшись на перевернутой шлюпке в ледяной воде. Позже он описал пережитое в книге "Правда о Титанике", которая стала одним из важнейших рассказов о катастрофе.

Однако последствия пребывания в холодной воде серьезно подорвали его здоровье: в декабре 1912 года Грейси умер от осложнений, вызванных диабетом.