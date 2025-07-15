Витриманий у печері на висоті 1500 метрів: на аукціоні продали найдорожчий сир Іспанії

В Іспанії встановили новий світовий рекорд: сир, витриманий у гірській печері протягом 10 місяців, продали на аукціоні за 36 000 євро (близько 1,76 мільйона гривень).

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Дивіться також Релакс не вдався: львів'янина, який застряг у ванній кімнаті, діставали рятувальники

Що відомо про найдорожчий сир

Цей незвичний делікатес виготовила сироварня Аngel Dіaz Herrero, яка вже втретє встановлює світовий рекорд за найдорожчий сир в історії. Аукціон відбувся у межах щорічного фестивалю в містечку Карбалес, який має понад 50-річну історію.

Перемогу здобув саме зразок Аngel Dіaz Herrero, вагою 2,3 кілограма, виготовлений із коров'ячого молока та витриманий у печері Лос Масос на висоті 1500 метрів над рівнем моря.



На аукціоні продали найдорожчий в Іспанії сир / Фото Книги рекордів Гіннеса

Початкова ціна лота складала 3 000 євро, але після 40 ставок вона сягнула рекордних 36 тисяч. Переможцем торгів став Іван Суарес – власник ресторану El Llagar de Colloto, який уже вп'яте виграє на цих традиційних "сирних торгах".

До слова, цей сир також отримав звання "Найкращий сир змагання" (Mejor Queso del Certamen).

Цікава деталь! Сироварня-переможець щорічно виробляє до 10 тонн кабралеського сиру – особливого іспанського сорту, відомого своєю витонченістю та тривалим процесом дозрівання. Її продукція експортується у десятки країн і неодноразово брала участь у міжнародних гастрономічних виставках.

Цей випадок ще раз підкреслює, що мистецтво сироваріння – не лише гастрономія, а й культурне надбання, здатне дивувати цілим світом.

Раніше житель Англії заробив 76 тисяч доларів на першому виданні "Гаррі Поттер і філософський камінь" з рідкісними помилками, яке купив у 1997 році за 15 доларів.