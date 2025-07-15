Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о самом дорогом сыре

Этот необычный деликатес изготовила сыроварня Аngel Dіaz Herrero, которая уже в третий раз устанавливает мировой рекорд за самый дорогой сыр в истории. Аукцион состоялся в рамках ежегодного фестиваля в городке Карбалес, который имеет более 50-летнюю историю.

Победу одержал именно образец Аngel Diaz Herrero, весом 2,3 килограмма, изготовлен из коровьего молока и выдержанный в пещере Лос Масос на высоте 1500 метров над уровнем моря.



На аукционе продали самый дорогой в Испании сыр / Фото Книги рекордов Гиннеса

Начальная цена лота составляла 3 000 евро, но после 40 ставок она достигла рекордных 36 тысяч. Победителем торгов стал Иван Суарес – владелец ресторана El Llagar de Colloto, который уже в пятый раз выигрывает на этих традиционных "сырных торгах".

К слову, этот сыр также получил звание "Лучший сыр соревнования" (Mejor Queso del Certamen).

Интересная деталь! Сыроварня-победитель ежегодно производит до 10 тонн кабралесского сыра – особого испанского сорта, известного своим изяществом и длительным процессом созревания. Ее продукция экспортируется в десятки стран и неоднократно участвовала в международных гастрономических выставках.

Этот случай еще раз подчеркивает, что искусство сыроварения – не только гастрономия, но и культурное достояние, способно удивлять целым миром.

Ранее житель Англии заработал 76 тысяч долларов на первом издании "Гарри Поттер и философский камень" с редкими ошибками, которое купил в 1997 году за 15 долларов.