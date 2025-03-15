Прорахувалися, але де: у Бразилії вирубали ліси, аби прокласти дорогу до кліматичного саміту

У Бразилії у вкрай дивний спосіб почали підготовку до кліматичного саміту ООН. Заради цього почали будувати автомобільну дорогу через тропічні ліси Амазонії, вирубивши приблизно 13 кілометрів рослинності, що потенційно загрожує рідкісним видам фауни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що відомо про вирубку лісів у Бразилії

У Бразилії вирішили облаштувати 4 смуги руху автомобіля, задля яких довелося вирубити приблизно 13 кілометрів лісів.

Зверніть увагу! Амазонія відіграє важливу роль для планети, адже тамтешні ліси поглинають багато вуглецю та забезпечують біорізноманіття. Раніше у Бразилії вже заявили про катастрофічний рівень знеліснення Амазонії.

Активісти наголошують, що такі дії суперечать меті кліматичної конференції.

У чому небезпека таких дій

Місцевий житель Клаудіо Верекете, який раніше збирав у лісі ягоди та продавав їх.

Усе знищено. Наш урожай зменшився. Ми більше не маємо потрібного доходу, щоб прогодувати родину,

– поділився чоловік.

Бразилець стурбований тим, що поява дороги призведе до більшої вирубки лісів у майбутньому. Крім того, дорога роз'єднує частини заповідного лісу, що загрожує фрагментацією екосистеми та порушенням шляхів, якими зазвичай пересуваються місцеві тварини.

"Наземні звірі більше не зможуть переходити на іншу сторону, що зменшить території, де вони можуть жити та розмножуватися", – пояснила ветеринарка та професорка університетської клініки для тварин Сільвія Сардінья.



Чим загрожує вирубка лісів Амазонії / Фото Unsplash

Представник інфраструктури штату Пара Адлер Сілвейра сказав, що спорудження дороги – один із 30 проєктів, спрямованих на підготовку регіону до кліматичного саміту.

Раніше науковці застерегли, що до 2050 року половина площі тропічних лісів Амазонії може бути знищена через нестачу води, розчищення земель та кліматичні зміни.