Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
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Что известно о вырубке лесов в Бразилии
В Бразилии решили обустроить 4 полосы движения автомобиля, для которых пришлось вырубить примерно 13 километров лесов.
Обратите внимание! Амазония играет важную роль для планеты, ведь тамошние леса поглощают много углерода и обеспечивают биоразнообразие. Ранее в Бразилии уже заявили о катастрофическом уровне обезлесения Амазонии.
Активисты отмечают, что такие действия противоречат цели климатической конференции.
В чем опасность таких действий
Местный житель Клаудио Верекете, который ранее собирал в лесу ягоды и продавал их.
Все уничтожено. Наш урожай уменьшился. Мы больше не имеем нужного дохода, чтобы прокормить семью,
– поделился мужчина.
Бразилец обеспокоен тем, что появление дороги приведет к большей вырубке лесов в будущем. Кроме того, дорога разъединяет части заповедного леса, что грозит фрагментацией экосистемы и нарушением путей, которыми обычно передвигаются местные животные.
"Наземные звери больше не смогут переходить на другую сторону, что уменьшит территории, где они могут жить и размножаться", – объяснила ветеринарка и профессор университетской клиники для животных Сильвия Сардинья.
Чем грозит вырубка лесов Амазонии / Фото Unsplash
Представитель инфраструктуры штата Пара Адлер Силвейра сказал, что строительство дороги – один из 30 проектов, направленных на подготовку региона к климатическому саммиту.
Ранее ученые предостерегли, что к 2050 году половина площади тропических лесов Амазонии может быть уничтожена из-за недостатка воды, расчистки земель и климатических изменений.