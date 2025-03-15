Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что известно о вырубке лесов в Бразилии

В Бразилии решили обустроить 4 полосы движения автомобиля, для которых пришлось вырубить примерно 13 километров лесов.

Обратите внимание! Амазония играет важную роль для планеты, ведь тамошние леса поглощают много углерода и обеспечивают биоразнообразие. Ранее в Бразилии уже заявили о катастрофическом уровне обезлесения Амазонии.

Активисты отмечают, что такие действия противоречат цели климатической конференции.

В чем опасность таких действий

Местный житель Клаудио Верекете, который ранее собирал в лесу ягоды и продавал их.

Все уничтожено. Наш урожай уменьшился. Мы больше не имеем нужного дохода, чтобы прокормить семью,

– поделился мужчина.

Бразилец обеспокоен тем, что появление дороги приведет к большей вырубке лесов в будущем. Кроме того, дорога разъединяет части заповедного леса, что грозит фрагментацией экосистемы и нарушением путей, которыми обычно передвигаются местные животные.

"Наземные звери больше не смогут переходить на другую сторону, что уменьшит территории, где они могут жить и размножаться", – объяснила ветеринарка и профессор университетской клиники для животных Сильвия Сардинья.



Чем грозит вырубка лесов Амазонии / Фото Unsplash

Представитель инфраструктуры штата Пара Адлер Силвейра сказал, что строительство дороги – один из 30 проектов, направленных на подготовку региона к климатическому саммиту.

Ранее ученые предостерегли, что к 2050 году половина площади тропических лесов Амазонии может быть уничтожена из-за недостатка воды, расчистки земель и климатических изменений.