Разом майже століття: пара з Бразилії встановила рекорд за найдовший шлюб

Подружжя з Бразилії довело, що кохання не має терміну придатності. Маноель Ангелім Діно та Марія де Соуза Діно встановили світовий рекорд, провівши у шлюбі неймовірні 84 роки і 77 днів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про бразильське подружжя

Парі, яка стала рекордсменами у Бразилії зараз 105 і 101 рік відповідно. Вони одружилися ще у 1940 році у каплиці Боа Вентура в Сеарі і відтоді не розставалися.

Цікаво, що пара познайомилася набагато раніше – у 1936 році. Спершу мати Марії була проти цих стосунків, тож Маноелю довелося заслужити довіру її сім'ї, і незабаром він почав будувати дім для майбутнього, яке вони розділять.

Отримавши схвалення, Маноель і Марія одружилися в 1940 році та почали жити разом у будинку, який він збудував. У шлюбі вони виростили 13 дітей, які згодом обдарували їх:

55 онуками,

54 правнуками,

а тепер і 12 праправнуками.



Марія та Маноель у молодості / Фото Книги рекордів Гіннеса

Тепер обидва довголітні, їхні дні проводять у спокої. Зважаючи на свій вік, Маноель здебільшого відпочиває вдень, але часто приєднується до Марії у вітальні ввечері, щоб послухати молитву на вервиці по радіо о 6 вечора.

У чому секрет такого довгого шлюбу

За словами Марії та її родини, все просто: любов. І це те, чого навіть найдосконаліший комп'ютер ніколи не зможе обчислити!