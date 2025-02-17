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Розваги Fun У Британії на вулицях почали з'являтися банани вартістю 24,8 мільйона фунтів стерлінгів
17 лютого, 10:25
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У Британії на вулицях почали з'являтися банани вартістю 24,8 мільйона фунтів стерлінгів

Альона Захарова
Основні тези
  • У британському селі Соннінг художник під псевдонімом Імпро створив артоб'єкти у вигляді бананів, приклеєних скотчем на стінах будівель.
  • Імпро мав благодійну мету: продаж одного з його творів міг би забезпечити новий дах для церкви.

У британському селі Соннінг на стінах будівель почали з'являтися незвичайні артоб'єкти. Мовиться про банани, які були приклеєні скотчем у різних місцях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про банани на стінах

Автором перформансу став художник, відомий під псевдонімом Імпро, який стверджує, що його робота є шедевром міжнародного рівня. Він надихався роботами італійського майстра Мауріціо Каттелана "Комік", проданим за 6,2 мільйона доларів. 

Однак художник Імпро мав на меті благодійну місію. На думку художника, продаж хоча б одного з цих творів мистецтва забезпечив би новий дах церкви.

Продаж хоча б одного з цих творів мистецтва забезпечив би новий дах церкви, а жителям Соннінга я б просто сказав, не дякувати мені,
– зазначив художник.


У Британії на вулицях почали з'являтися банани / Фото Impro

Що відомо про художника

Раніше Імпро прославився своїми нестандартними роботами, зокрема прикріпленим до мосту Соннінг:

  • телефоном,
  • поштовою скринькою,
  • дверима.

У 2014 році він також встановив гігантський червоний значок Google Maps на трасі A4155 між Редінгом і Генлі. Його творчість привернула увагу навіть відомого ілюзіоніста і майстра зі згинання ложок Урі Геллера, який зізнався, що ніколи не бачив нічого подібного.