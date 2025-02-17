У Британії на вулицях почали з'являтися банани вартістю 24,8 мільйона фунтів стерлінгів
- У британському селі Соннінг художник під псевдонімом Імпро створив артоб'єкти у вигляді бананів, приклеєних скотчем на стінах будівель.
- Імпро мав благодійну мету: продаж одного з його творів міг би забезпечити новий дах для церкви.
У британському селі Соннінг на стінах будівель почали з'являтися незвичайні артоб'єкти. Мовиться про банани, які були приклеєні скотчем у різних місцях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
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Що відомо про банани на стінах
Автором перформансу став художник, відомий під псевдонімом Імпро, який стверджує, що його робота є шедевром міжнародного рівня. Він надихався роботами італійського майстра Мауріціо Каттелана "Комік", проданим за 6,2 мільйона доларів.
Однак художник Імпро мав на меті благодійну місію. На думку художника, продаж хоча б одного з цих творів мистецтва забезпечив би новий дах церкви.
Продаж хоча б одного з цих творів мистецтва забезпечив би новий дах церкви, а жителям Соннінга я б просто сказав, не дякувати мені,
– зазначив художник.
У Британії на вулицях почали з'являтися банани / Фото Impro
Що відомо про художника
Раніше Імпро прославився своїми нестандартними роботами, зокрема прикріпленим до мосту Соннінг:
- телефоном,
- поштовою скринькою,
- дверима.
У 2014 році він також встановив гігантський червоний значок Google Maps на трасі A4155 між Редінгом і Генлі. Його творчість привернула увагу навіть відомого ілюзіоніста і майстра зі згинання ложок Урі Геллера, який зізнався, що ніколи не бачив нічого подібного.