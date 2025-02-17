Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про банани на стінах

Автором перформансу став художник, відомий під псевдонімом Імпро, який стверджує, що його робота є шедевром міжнародного рівня. Він надихався роботами італійського майстра Мауріціо Каттелана "Комік", проданим за 6,2 мільйона доларів.

Однак художник Імпро мав на меті благодійну місію. На думку художника, продаж хоча б одного з цих творів мистецтва забезпечив би новий дах церкви.

Продаж хоча б одного з цих творів мистецтва забезпечив би новий дах церкви, а жителям Соннінга я б просто сказав, не дякувати мені,

– зазначив художник.



У Британії на вулицях почали з'являтися банани / Фото Impro

Що відомо про художника

Раніше Імпро прославився своїми нестандартними роботами, зокрема прикріпленим до мосту Соннінг:

телефоном,

поштовою скринькою,

дверима.

У 2014 році він також встановив гігантський червоний значок Google Maps на трасі A4155 між Редінгом і Генлі. Його творчість привернула увагу навіть відомого ілюзіоніста і майстра зі згинання ложок Урі Геллера, який зізнався, що ніколи не бачив нічого подібного.