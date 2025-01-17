Пара повечеряла у ресторані та втекла, не заплативши: реакція закладу розчулила людей

У Великій Британії пара повечеряла в італійському ресторані та просто втекла, не заплативши 83 фунти стерлінгів. Адміністрація відреагувала на цей інцидент та попросила допомогти ідентифікувати підозрюваних.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

Дивіться також Путін, Кардашян і Папа Римський: ШІ створив "найгірші пари знаменитостей"

Що зробила пара

Співробітники італійського ресторану Belluno розповіли, що інцидент стався у четвер, 9 січня. Пара вийшла покурити, але після цього не повернулася. Власникові закладу не залишилося нічого іншого, окрім як викласти зображення з камер спостереження у соцмережах, що викликало обурення в громадськості.

Керівництво закладу наголосило, що зараз бізнесу і так важко працювати. Тож красти у такий час – це просто неприпустимо.

Ми любимо наших відвідувачів, і нам подобається бути частиною дружньої спільноти, але вчора ввечері ця пара прийшла поїсти в Belluno і втекла після того, як вийшла покурити. Чудово розуміємо, що зараз багато хто страждає через зростання вартості життя, але ми важко працюємо, і красти у когось, не кажучи вже про бізнес, просто неприйнятно,

– написало керівництво закладу.



Пара повечеряла у ресторані та втекла / Фото з фейсбуку

Реакція соцмереж

Цей допис зібрав понад 1500 поширень та безліч коментарів зі словами підтримки.