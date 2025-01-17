Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Что сделала пара

Сотрудники итальянского ресторана Belluno рассказали, что инцидент произошел в четверг, 9 января. Пара вышла покурить, но после этого не вернулась. Владельцу заведения не осталось ничего другого, кроме как выложить изображение с камер наблюдения в соцсетях, что вызвало возмущение у общественности.

Руководство заведения отметило, что сейчас бизнесу и так трудно работать. Поэтому воровать в такое время – это просто недопустимо.

Мы любим наших посетителей, и нам нравится быть частью дружеского сообщества, но вчера вечером эта пара пришла поесть в Belluno и убежала после того, как вышла покурить. Прекрасно понимаем, что сейчас многие страдают из-за роста стоимости жизни, но мы тяжело работаем, и воровать у кого-то, не говоря уже о бизнесе, просто неприемлемо,

– написало руководство заведения.



Пара поужинала в ресторане и сбежала / Фото из фейсбука

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