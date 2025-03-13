Британка стала рекордсменкою у поїданні желейних цукерок
- Британська блогерка Лія Шаткевер стала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса, з'ївши найбільше желейних цукерок за 30 секунд (130 грамів) та найбільшу кількість полуниці за одну хвилину (313 грамів).
- Лія також відома своїми відео у TikTok, де вона демонструє швидкісне поїдання великих порцій їжі.
Британська блогерка, на ім'я Лія Шаткевер потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Все через те, що вона змогла з'їсти найбільше желейних цукерок за 30 секунд.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Що відомо про рекордсменку
Лія Шаткевер відома "їстівниця" з Британії встановила одразу 2 рекорди. Вона з'їла:
- найбільшу кількість желейних змій, з'їдених за 30 секунд (130 грамів);
- найбільшу кількість полуниці, з'їденої за одну хвилину (313 грамів).
Це вже не перші подібні виклики 34-річної рекордсменки. У 2024 році дівчина вже потрапляла до Книги рекордів Гіннеса з найшвидшого поїдання традиційного різдвяного тістечка. Також серед її талантів – поїдання огірка, який вона може проковтнути, не кусаючи його.
Окрім подібних змагань зі швидкісного харчування, Лія також має велику кількість підписників у TikTok, де вона публікує відео, на яких вона поглинає гігантські порції їжі.
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Найцікавіші рекорди, пов'язані з їжею
- Нещодавно українка створила величезний їстівний букет з цукерок, який став вірусним у соцмережах.
- Рекордсменка Соня Томас спожила 564 устриці за 8 хвилин, тобто вона їла приблизно 70 устриць за хвилину.
- А от американець Джої Честнат встановив рекорд, з'ївши 73,5 хот-дога за 10 хвилин.