У Бельгії відбувся чемпіонат з імітації крику чайок: хто став переможцем

Наприкінці квітня у бельгійському містечку Де-Панне відбувся цікавий чемпіонат. Мовиться про змагання Європи з імітації крику чайок.

Це незвичний, кумедний і водночас екологічно орієнтований захід, покликаний звернути увагу на співіснування людей і морських птахів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vliz.

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Що відомо про незвичне змагання

Традиція проведення цього турніру розпочалася ще 2022 року. Зараз вона перетворилася на популярне щорічне шоу, що поєднує креативність, акторську майстерність та обізнаність про природу.

Змагання традиційно відбуваються у трьох категоріях:

індивідуальній дорослій,

юніорській (до 16 років),

груповій, яку організатори називають "колонією".

Учасники виходять на сцену, перевтілені в чайок. Для більшої реалістичності вони використовують костюми, грим і театральну поведінку. Під час чемпіонату вони виконують характерні звуки цих птахів: крики, зойки, пронизливі репліки, типові для приморських локацій.



У Бельгії відбувся чемпіонат з імітації крику чайок / Фото Vliz

Виступи оцінює журі з п'яти осіб: кожен суддя має дати максимум 15 балів за звукову частину і до 5 балів за артистизм і поведінку. Головна задача учасників – максимально реалістично показати звуки чайок.

Хто став переможцем у 2025 році

У дорослій категорії перемогу здобула Анна Бринальд з Данії – блогерка, яка спеціалізується на імітації звуків птахів і навіть має окрему TikTok-рубрику, присвячену чайкам. Вона вразила журі влучним поєднанням голосу й акторської гри: у сценічному образі з білим пір'ям, гримом і видовищною пантомімою вона буквально "перетворилася" на морську чайку.

Тим часом у містах Інвернесс і Нейрн, що у Шотландії, чайки активно нападали на людей і крали товари, через що підприємства почали роздавати парасолі клієнтам для захисту.