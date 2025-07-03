Сотні людей бігали в костюмах тиранозаврів: у США відбувся "Чемпіонат світу з бігу T-Rex"

На іподромі Emerald Downs в Оберні, штат Вашингтон, 29 червня відбувся "Чемпіонат світу з бігу T-Rex". Учасники стрибали з парашутом у костюмах рептилій, приземлялися на доріжку й бігли до фінішу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на AP.

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"Чемпіонат світу з бігу T-Rex"

У події брали участь понад 300 людей, учасники стрибали з парашутом у костюмах динозаврів, приземлялися на доріжку й бігли до фінішу.

Глядачі вітали оплесками учасників, які бігли по доріжці, загорнуті в надувні костюми тиранозавра, під час "Чемпіонату світу з бігу T-Rex" на іподромі Emerald Downs в Оберні, штат Вашингтон,

– написали в AP.

Американський чемпіонат з бігу в костюмах тиранозаврів: дивіться фото AP

Вперше такі перегони тиранозаврів відбулися у 2017 році як тімбілдинг для однієї з компаній, а до 2025 вони стали справжнім фестивалем.

"Чемпіонат світу з бігу T-Rex": дивіться відео CBS Chicago

Журналісти підкреслили, що голлівудські фільми, зокрема франшиза "Парк Юрського періоду" посилили захоплення публіки цим м'ясоїдним створінням.