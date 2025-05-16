Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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"Не "Голодні ігри"

Речниця міністерства розповіла, що вже розмовляла з продюсером пропонованого телевізійного реаліті-шоу. Також зазначила, що розгляд цієї ідеї зараз триває.

Тріша Маклафлін заявила, що це "на початковій стадії процесу перевірки". Наголосила, що кожна пропозиція проходить ретельну перевірку перед тим, як її відхилити або схвалити.

Продюсер Роб Ворсофф, який запропонував ідею шоу, у коментарі ЗМІ сказав, що воно має "давати надію та оспівувати те, що означає бути американським громадянином".

Це не "Голодні ігри" для іммігрантів,

– заявив Ворсофф.

Іммігранти, які вже є в системі, змагатимуться в різних конкурсах, зокрема, можливо, з американської історії та науки. Продюсер наголосив, що учасникам, які програли, "не загрожуватиме" депортація.

Це не означає: "Гей, якщо ви програєте, ми вишлемо вас на кораблі з країни",

– сказав Ворсофф.

У 36-сторінковій презентації, з якою ознайомилися журналісти, команда продюсера описує, що в годинних епізодах іммігранти змагаються, аби довести, що вони є "найбільш американськими".

За словами Ворсоффа, він нібито вже отримав позитивний відгук щодо запуску шоу від урядового відомства США.