Чоловік рік безкоштовно катався поїздами: яку хитрість він використав

Британець Ед Вайз відзначився надзвичайною винахідливістю, коли зміг повернути всі гроші за квитки на поїзди у 2023 році. Для цього він використав незвичний метод.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку The Mirror.

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До якої хитрості вдався чоловік

Він отримав компенсацію за всі свої поїздки потягом у 2023 році, застосовуючи хитромудру тактику передбачення затримок. Це можливо через те, що компанія Avanti West Coast пропонує пасажирам систему компенсації за затримки:

часткове повернення в разі запізнення на 15 і 30 хвилин,

повне повернення в разі затримки від години і більше.

Вайз заявив, що він "катався безплатно" завдяки передбаченню проблем на залізниці. Ця ідея прийшла до нього після його поїздки до Італії, де залізничні тарифи виявилися набагато дешевшими, ніж у Великій Британії. Він випробував різні методи економії, але зупинився на способі прогнозування затримок.

Він враховував три основні чинники:

страйки,

планові інженерні роботи,

екстремальну погоду.

Попри незручності, Вайз сприймає свою стратегію як вдалу. Він навіть порівнює затримки поїздів зі "Старбаксом на колесах", що дає змогу продуктивно працювати в дорозі.

Довідка. Залізничні тарифи у Великій Британії залишаються одними з найвищих у Європі, а близько 40% поїздів не дотримуються розкладу. Після публікації його історії у фінансовій розсилці багато пасажирів зізналися, що також почали застосовувати аналогічну стратегію.

Не менш винахідливою була і сім'я з Мексики, яка вигадала спосіб їсти в ресторанах безкоштовно, підкладаючи тарганів у свої тарілки. Зрештою, сім'я була викрита в шахрайстві після того, як інцидент зняли на відео.