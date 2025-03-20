Чоловік рік безкоштовно катався поїздами: яку хитрість він використав
- Британець Ед Вайз повернув гроші за квитки на поїзди у 2023 році, передбачаючи затримки, що дозволяло йому отримувати компенсації від компанії Avanti West Coast.
- Вайз враховував страйки, планові інженерні роботи та екстремальну погоду для прогнозування затримок, що допомогло йому кататися безкоштовно.
Британець Ед Вайз відзначився надзвичайною винахідливістю, коли зміг повернути всі гроші за квитки на поїзди у 2023 році. Для цього він використав незвичний метод.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку The Mirror.
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До якої хитрості вдався чоловік
Він отримав компенсацію за всі свої поїздки потягом у 2023 році, застосовуючи хитромудру тактику передбачення затримок. Це можливо через те, що компанія Avanti West Coast пропонує пасажирам систему компенсації за затримки:
- часткове повернення в разі запізнення на 15 і 30 хвилин,
- повне повернення в разі затримки від години і більше.
Вайз заявив, що він "катався безплатно" завдяки передбаченню проблем на залізниці. Ця ідея прийшла до нього після його поїздки до Італії, де залізничні тарифи виявилися набагато дешевшими, ніж у Великій Британії. Він випробував різні методи економії, але зупинився на способі прогнозування затримок.
Він враховував три основні чинники:
- страйки,
- планові інженерні роботи,
- екстремальну погоду.
Попри незручності, Вайз сприймає свою стратегію як вдалу. Він навіть порівнює затримки поїздів зі "Старбаксом на колесах", що дає змогу продуктивно працювати в дорозі.
Довідка. Залізничні тарифи у Великій Британії залишаються одними з найвищих у Європі, а близько 40% поїздів не дотримуються розкладу. Після публікації його історії у фінансовій розсилці багато пасажирів зізналися, що також почали застосовувати аналогічну стратегію.
Не менш винахідливою була і сім'я з Мексики, яка вигадала спосіб їсти в ресторанах безкоштовно, підкладаючи тарганів у свої тарілки. Зрештою, сім'я була викрита в шахрайстві після того, як інцидент зняли на відео.