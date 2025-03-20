Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу The Mirror.

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К какой хитрости прибегнул мужчина

Он получил компенсацию за все свои поездки поездом в 2023 году, применяя хитроумную тактику предсказания задержек. Это возможно из-за того, что компания Avanti West Coast предлагает пассажирам систему компенсации за задержки:

частичный возврат в случае опоздания на 15 и 30 минут,

полный возврат в случае задержки от часа и более.

Уайз заявил, что он "катался бесплатно" благодаря предвидению проблем на железной дороге. Эта идея пришла к нему после его поездки в Италию, где железнодорожные тарифы оказались намного дешевле, чем в Великобритании. Он испробовал различные методы экономии, но остановился на способе прогнозирования задержек.

Он учитывал три основных фактора:

забастовки,

плановые инженерные работы,

экстремальную погоду.

Несмотря на неудобства, Вайз воспринимает свою стратегию как удачную. Он даже сравнивает задержки поездов со "Старбаксом на колесах", что позволяет продуктивно работать в дороге.

Справка. Железнодорожные тарифы в Великобритании остаются одними из самых высоких в Европе, а около 40% поездов не придерживаются расписания. После публикации его истории в финансовой рассылке многие пассажиры признались, что также начали применять аналогичную стратегию.

Не менее изобретательной была и семья из Мексики, которая придумала способ есть в ресторанах бесплатно, подкладывая тараканов в свои тарелки. В конце концов, семья была уличена в мошенничестве после того, как инцидент сняли на видео.