У Мексиці турист перебрав з алкоголем і хотів побитися з морським левом: чим все закінчилося

У Мексиці стався курйозний інцидент. Там п'яний турист перебрав з алкоголем та намагався побитися з морським левом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм touronsofnationalparks.

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Що відомо про бійку

У мережі з'явилося відео, на якому чоловік хотів побитися з морським левом. Все почалося з того, що невідомий чоловік зняв сонцезахисні окуляри і зайшов у воду, а глядачі підбадьорювали його криками на кшталт "йди поплавай на його спині" і "не хвилюйся, медицина тут дешева".

Опинившись у воді, він підняв кулак у бік морського лева і намагався поплисти за нею, щоб побитися.

Турист хотів побитися з морським левом: дивіться відео

Чим все закінчилося

Туристу пощастило, що тварина просто злякалася та сама вистрибнула з води. Зрештою вона швидко відплила від свого небажаного суперника, що дозволило туристу вийти живим і неушкодженим.

Зверніть увагу! Морські леви зазвичай не виявляють агресії до людей. Однак у певних ситуаціях вони можуть становити небезпеку. Зокрема мовиться про захист території та потомства. Якщо люди наближаються до морських левів на відстань 2 – 3 метрів, тварини можуть сприйняти це як загрозу та перейти до нападу.

Реакція соцмереж

Як не дивно, користувачі соціальних мереж розкритикували мандрівника, якого вважають американським громадянином. Ось, які коментарі вони залишали під відео: