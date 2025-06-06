Подолав 1600 кілометрів: чоловік здійснив незвичне бажання вагітної
- Чоловік, на ім'я Джеймі Ніланд організував доставку сосисочного рулету з Британії до Португалії для своєї вагітної партнерки Лорен, використовуючи допомогу свого брата.
- Історія стала вірусною в соцмережах, викликавши як захоплення добротою чоловіка, так і жарти користувачів.
Вагітна жінка, на ім'я Лорен відпочивала з коханим у Португалії. Аж раптом вона захотіла сосисочний рулет із Greggs, що продається у Британії. Чоловік вирішив задовільнити бажання коханої та дістав для неї рулет.
Щоправда, не сам, а за допомогою свого брата. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Jamie Nyland.
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Під час відпустки в Португалії Джеймі Ніланд подзвонив своєму брату. Той не тільки почув поклик "сосисочного обов'язку", а й одразу сів у машину, а потім і на літак, щоб привезти улюблені ласощі майбутній мамі.
Подолавши шлях у 1300 кілометрів, він вручив Лорен одну заповітну сосиску і чотири запасні упаковки, щоб точно вистачило до кінця відпустки.
Я досі не можу в це повірити. Яка добра людина. Дякую братан,
– написав Джеймі у фейсбуці.
Вагітна Лорен разом із братом чоловіка / Фото з фейсбуку Jamie Nyland
Реакція соцмереж
Історія швидко стала вірусною. Користувачі соцмереж були зворушені добротою та відданістю чоловіка. Однак знайшлися й ті, хто вирішив пожартувати:
- "Це чудово, я не можу змусити свого хлопця навіть у магазин через дорогу сходити",
- "Ось це відданість",
- "Я не знаю, як вам це сказати, але мені здається, це його дитина".
Згодом Джеймі знову звернувся до своїх підписників – цього разу з проханням допомогти обрати ім’я для майбутньої дитини, яку очікують за вісім тижнів.
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