Подолав 1600 кілометрів: чоловік здійснив незвичне бажання вагітної

Вагітна жінка, на ім'я Лорен відпочивала з коханим у Португалії. Аж раптом вона захотіла сосисочний рулет із Greggs, що продається у Британії. Чоловік вирішив задовільнити бажання коханої та дістав для неї рулет.

Щоправда, не сам, а за допомогою свого брата. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Jamie Nyland.

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Під час відпустки в Португалії Джеймі Ніланд подзвонив своєму брату. Той не тільки почув поклик "сосисочного обов'язку", а й одразу сів у машину, а потім і на літак, щоб привезти улюблені ласощі майбутній мамі.

Подолавши шлях у 1300 кілометрів, він вручив Лорен одну заповітну сосиску і чотири запасні упаковки, щоб точно вистачило до кінця відпустки.

Я досі не можу в це повірити. Яка добра людина. Дякую братан,

– написав Джеймі у фейсбуці.



Вагітна Лорен разом із братом чоловіка / Фото з фейсбуку Jamie Nyland

Реакція соцмереж

Історія швидко стала вірусною. Користувачі соцмереж були зворушені добротою та відданістю чоловіка. Однак знайшлися й ті, хто вирішив пожартувати:

"Це чудово, я не можу змусити свого хлопця навіть у магазин через дорогу сходити",

"Ось це відданість",

"Я не знаю, як вам це сказати, але мені здається, це його дитина".

Згодом Джеймі знову звернувся до своїх підписників – цього разу з проханням допомогти обрати ім’я для майбутньої дитини, яку очікують за вісім тижнів.

Раніше ми писали про інший курйозний випадок, коли жінка в Китаї впала з бігової доріжки на підборах, отримала травми та подала на спортзал до суду.