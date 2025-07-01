У центрі Львова водій-іноземець заїхав просто на площу перед Оперним театром: курйозне відео

Іноземець заїхав автомобілем просто на площу перед Оперним театром, ймовірно — у пошуках місця для паркування. Незвичний інцидент зафіксували камери Центру безпеки міста.

Це сталося у понеділок, 14 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР.

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Що відбулося в центрі Львова?

На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як на площі перед Оперним театром зупинилося авто. На місце оперативно прибули інспектори з паркування спільно з патрульною поліцією.

Чоловік заявив, що не зміг зорієнтуватися у місті. Правоохоронці вирішили перевірити його на стан алкогольного сп'яніння: результат виявився негативним.

Водія притягнули до відповідальності, патрульні склали на нього адмінпротокол.

"Після просвітницької розмови він самостійно прибрав автомобіль з площі", – написали в Управлінні безпеки та вуличної інфраструктури.

Водій заїхав автомобілем на площу перед Оперним театром у Львові: дивіться відео

Як знайти паркінг у Львові?

У Львові діє зручна система паркування, яка поділена на зони. Залишити автомобіль можна на спеціально облаштованих паркомісцях або на визначених ділянках вздовж вулиць і доріг. Оплата здійснюється погодинно або ж за допомогою денного абонемента, який можна придбати заздалегідь.

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Раніше ми писали про схожий випадок у Римі. Там чоловік намагався спуститися на автомобілі культовими Іспанськими сходами. Частково йому це вдалося, але потім машина застрягла. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.