Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку жінки у фейсбуці.

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Своєю фантастичною історією жінка поділилася у фейсбуці. Вона зазначила, що одного дня її син Ліам випадково замовив через додаток компанії Amazon 30 коробок цукерок вартістю 130 доларів кожна. Холлі зазначила, що її син грає на телефоні й іноді додає до кошика Amazon різні товари. Однак це було вперше, коли він справді зробив замовлення.

Він знає, що йому не можна натискати кнопку (замовити). Ніколи такого раніше не траплялося,

– уточнила жінка.

Холлі одразу ж звернулася до компанії для скасування замовлення. Там їй пояснили, що вона може відмовитися від доставки й тоді їй повернуть кошти.

Але, на жаль, там не приймали повернення. Тож, жінка не вигадала нічого кращого за те, щоб спробувати розпродати коробки. Жінка також зазначила, що буде рада передати цукерки тим, хто пожертвував на благодійну допомогу.



Цукерки, випадково замовлені 8-річним хлопчиком / Фото з фейсбуку

Завдяки резонансу у соцмережах співробітники Amazon знову зв'язалась з жінкою. Там повідомили, що їй повернуть гроші за замовлення.

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