Это произошло в понедельник, 14 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление безопасности и уличной инфраструктуры ЛГС.

Читайте также Как в фильмах Marvel: в Одессе мужчина в костюме Человека-Паука лез в окно с букетом

Что произошло в центре Львова?

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как на площади перед Оперным театром остановилось авто. На место оперативно прибыли инспекторы по парковке совместно с патрульной полицией.

Мужчина заявил, что не смог сориентироваться в городе. Правоохранители решили проверить его на состояние алкогольного опьянения: результат оказался отрицательным.

Водителя привлекли к ответственности, патрульные составили на него админпротокол.

"После просветительской беседы он самостоятельно убрал автомобиль с площади", – написали в Управлении безопасности и уличной инфраструктуры.

Водитель заехал автомобилем на площадь перед Оперным театром во Львове: смотрите видео

Как найти паркинг во Львове?

Во Львове действует удобная система парковки, которая поделена на зоны. Оставить автомобиль можно на специально оборудованных паркоместах или на определенных участках вдоль улиц и дорог. Оплата осуществляется почасово или же с помощью дневного абонемента, который можно приобрести заранее.

Парковочные места от ЛеоПарковки: смотрите на интерактивной карте

Ранее мы писали о похожем случае в Риме. Там мужчина пытался спуститься на автомобиле по культовой Испанской лестнице. Частично ему это удалось, но потом машина застряла. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.