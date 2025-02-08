Круасан із сюрпризом: чоловік був шокований тим, що побачив під час сніданку

Чоловік, на ім'я Томас запізнювався на роботу, тож вирішив купити сніданок у маленькій пекарні. Він взяв каву і, як він думав, круасан з шоколадом. Але всередині на нього чекав сюрприз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Варто зауважити, що чоловік купив круасан з шоколадною поливкою. Тож, він логічно припустив, що круасан повинен був мати солодку начинку.

Я відкусив шматочок і відчув, що там є сир, а потім подивився всередину і побачив ще й шинку. Хотів почати ранок з теплої кави та шоколадного круасана, але тепер все зіпсовано,

– поскаржився чоловік.



Круасан із сюрпризом / Колаж 24 Каналу

На першій фотографії зображений круасан з шоколадною поливкою зверху, а на другій — його начинка, зокрема шматочок шинки.

Відомо, що Томас живе у Баварії (Німеччина). Він не назвав пекарню, де сталася ця прикра помилка, але зазначив, що це маленький сімейний бізнес. Коли він поскаржився на товар, то отримав вибачення від продавця, а також безплатну каву, кекси й сендвіч як компенсацію.

Реакція соцмереж

Цей допис миттєво завірусився у мережі, отримавши понад 24 тисячі вподобайок. Ось, які коментарі залишали користувачі: