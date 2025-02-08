Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Смотрите также Девочка продала мамины драгоценности стоимостью тысячи долларов за бесценок

Стоит заметить, что мужчина купил круассан с шоколадной поливкой. Поэтому, он логично предположил, что круассан должен был иметь сладкую начинку.

Я откусил кусочек и почувствовал, что там есть сыр, а потом посмотрел внутрь и увидел еще и ветчину. Хотел начать утро с теплого кофе и шоколадного круассана, но теперь все испорчено,

– пожаловался мужчина.



Круассан с сюрпризом / Коллаж 24 Канала

На первой фотографии изображен круассан с шоколадной поливкой сверху, а на второй - его начинка, в частности кусочек ветчины.

Известно, что Томас живет в Баварии (Германия). Он не назвал пекарню, где произошла эта досадная ошибка, но отметил, что это маленький семейный бизнес. Когда он пожаловался на товар, то получил извинения от продавца, а также бесплатный кофе, кексы и сэндвич в качестве компенсации.

Реакция соцсетей

Это сообщение мгновенно завирусился в сети, получив более 24 тысяч лайков. Вот, какие комментарии оставляли пользователи: