Чоловік з Чернігівщини вкрав у священника 8 банок сала, але потім розкаявся

В одному із сіл Чернігівської області стався курйозний інцидент. Чоловік вкрав у священника банки з салом та смальцем, але потім його замучила совість.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Gorod.CN.UA.

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Що відомо про інцидент

Курйозне пограбування сталося у селі Виблі Чернігівської області. Невідомий зламав замок на погребі місцевого священника та викрав одразу 8 банок сала. Разом з тим він поцупив смалець.

Священник одразу помітив речі, що зникли, і повідомив про інцидент правоохоронцям. Вони швидко встановили особу підозрюваного. Ним виявився 37-річний чоловік. З'ясувалося, що він вже мав проблеми із законом і перебував під наглядом поліції.

Довідка. В Україні такі дії можна розцінювати як дрібна крадіжка. Зловмиснику за це може загрожувати штраф від 17 до 340 гривень або ж громадські роботи до 40 годин. Максимально штраф за такий злочин може сягати 1360 гривень. Якщо ж довести, що зловмисник проник у житло, то без позбавлення волі не обійтися.



Чоловік з Чернігівщини вкрав у священника 8 банок сала / Фото Unsplash

Чоловік визнав свою провину

Затриманий не став заперечувати свою провину та визнав крадіжку. За кілька днів він повернув всі банки з салом власнику. За словами священника, він пробачив зловмисника, оскільки той щиро розкаявся і пообіцяв виправити свої помилки.

Не менш цікаве пограбування сталося у США. У Теннессі четверо чоловіків пограбували АЗС, погрожуючи касиру двома пітонами, щоб отримати олію з канабісом на 400 доларів.