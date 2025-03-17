Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gorod.CN.UA.

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Что известно об инциденте

Курьезное ограбление произошло в селе Выбли Черниговской области. Неизвестный взломал замок на погребе местного священника и похитил сразу 8 банок сала. Вместе с тем он украл смалец.

Священник сразу заметил вещи, что исчезли, и сообщил об инциденте правоохранителям. Они быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина. Выяснилось, что он уже имел проблемы с законом и находился под наблюдением полиции.

Справка. В Украине такие действия можно расценивать как мелкая кража. Злоумышленнику за это может грозить штраф от 17 до 340 гривен или общественные работы до 40 часов. Максимально штраф за такое преступление может достигать 1360 гривен. Если же доказать, что злоумышленник проник в жилье, то без лишения свободы не обойтись.



Мужчина с Черниговщины украл у священника 8 банок сала / Фото Unsplash

Мужчина признал свою вину

Задержанный не стал отрицать свою вину и признал кражу. Через несколько дней он вернул все банки с салом владельцу. По словам священника, он простил злоумышленника, поскольку тот искренне раскаялся и пообещал исправить свои ошибки.

Не менее интересное ограбление произошло в США. В Теннесси четверо мужчин ограбили АЗС, угрожая кассиру двумя питонами, чтобы получить масло с каннабисом на 400 долларов.