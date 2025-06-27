У США чоловік знайшов у грубці 40 000 доларів: чи повернув він їх власнику

Житель США, який збирався здати на металобрухт стару піч, натрапив на несподіваний "скарб". Всередині було понад 40 000 доларів (приблизно 1,6 мільйона гривень).

Цією історією поділився користувач з ніком dmatson724 на форумі Reddit, передає 24 Канал.

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Що відомо про фантастичну знахідку

Чоловік розповів, що його батько, пенсіонер, просто хотів трохи підзаробити, здаючи брухт. Але під час розбору старої грубки дверцята випадково відкрилися, і звідти посипались банки, набиті купюрами. Банкноти були перев'язані гумками, деякі датовані ще 2008 роком.

Попри спокусу, чоловік не став привласнювати знахідку. Він з'ясував, кому належить піч, і повернув гроші власнику, отримавши невелику винагороду. Автор поста підкреслив, що для батька варіант "залишити собі" навіть не розглядався – це було питання совісті.

Це були б гроші, які змінили б його життя. Але вони не його,

– написав син героя історії.



Чоловік знайшов 40 000 доларів / Фото Reddit

Історія миттєво стала вірусною: пост зібрав понад 116 тисяч лайків і 5 тисяч коментарів. Думки коментаторів розділилися: хтось захоплювався чесністю пенсіонера, інші сумнівалися, чи справді гроші повернулися до "правильних рук".

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