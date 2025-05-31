Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @shaz_keepingitsimple.

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Що виявила пара в авто

Шерон Тепсон та її чоловік розповіли, що авто понад 20 років стояло у гаражі. Але одного дня вони вирішили вдихнути у нього нове життя. Аж раптом під одним зі знятих бордових шкіряних сидінь вони виявили позолочений наручний годинник, який може виявитися справжнім Rolex.

Цікаво! Годинники Rolex – це символ розкоші, точності та статусу. Це одна з найвідоміших і найпрестижніших швейцарських годинникових марок у світі. Нові моделі можуть коштувати від 6 000 до понад 75 000 тисяч доларів. А рідкісні або колекційні – можуть коштувати сотні тисяч або мільйони доларів.

У своєму відео жінка показала знахідку, демонструючи фото до і після реставрації автомобіля.

Ми не впевнені, чи справжні вони, але виглядають досить старими й позолоченими,

– розповіла вона.

Пара знайшла дещо цікаве під сидінням старого авто: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж були вражені незвичною знахідкою та поспішили поділитися своїми теоріями.

Один із коментаторів зазначив, що Rolex справді випускав кварцові годинники з 1970-х до 2001 року під назвою Oysterquartz.

А інший додав, що якщо годинник справжній, то він може належати до рідкісної колекції, з якої було випущено менше ніж 25 000 екземплярів.

Однак деякі залишилися скептичними, адже задня кришка була "не та", і на циферблаті відсутній характерний напис "Geneve". Визначити справжність можна тільки у професійного годинникаря або оцінювача.

Раніше інша американка неочікувано для себе знайшла на стоянці кав'ярні Starbucks старий перстень. Мовиться про стародавню реліквію, яка датується 1938 роком.