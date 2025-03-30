Чоловік у Тайвані виявив милу, але небезпечну знахідку вдома: що це було

У тайванському місті Новий Тайбей стався курйозний інцидент. Чоловік виявив у своїй шафі для взуття справжнього живого єнота.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What’s the Jam.

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Відомо, що чоловік, на ім'я Чжен збирався виходити з дому і відкрив шафу для взуття. Там він виявив єнота. Побачивши пухнастого непроханого гостя Чжен одразу ж зателефонував до служби захисту тварин.

Зоозахисники одразу ж прибули на виклик. Вони з'ясували, що у нього був мікрочіп, а отже, це – домашній улюбленець. Згодом стало відомо, що його власник, Сюй, живе по сусідству з Чженом.



Чоловік у Тайвані виявив милу, але небезпечну знахідку вдома / Фото Jam Press

Як єнот потрапив до сусідів

За словами Сюя, єнот скористався тим, що всі в будинку спали. Йому вдалося відсунути засувку на клітці і втекти. Ймовірно, він шукав шось поїсти, потім переліз через залізний паркан, видерся на стіну сусіднього будинку і заліз у шафу для взуття біля вхідних дверей.

Там тварина провела всю ніч, поки її не виявили вранці наступного дня.

Цікаво знати! Єноти можуть здаватися милими, але вони можуть бути небезпечними як для людей, так і для домашніх тварин. Ці милі тваринки можуть бути носіями небезпечних вірусів і бактерій, а також нападати на людей, відчуваючи загрозу. Крім того, єноти своїми милими лапками руйнують меблі.

Після цього інциденту Сюй запровадив додаткові заходи безпеки:

посилив замок на клітці,

пообіцяв слідкувати, щоб двері та вікна залишалися зачиненими, коли тварина не під наглядом.

Не менш курйозний інцидент стався на Шрі-Ланці. Там слон напав на авто з двома росіянками, розбивши переднє скло хоботом.